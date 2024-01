Lundin Gold Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse von Lundin Gold-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl langfristig als auch kurzfristig in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,41 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 16,68 CAD liegt, was einer Abweichung von +1,65 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim 50-Tage-Durchschnitt, wo der Wert bei 16,43 CAD liegt und der letzte Schlusskurs nur um +1,52 Prozent abweicht. Aufgrund dieser Daten erhält Lundin Gold insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Lundin Gold eine Rendite von 36,33 Prozent auf, was mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die "Metalle und Bergbau"-Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit einer Rendite von -10,57 Prozent die durchschnittliche Rendite von Aktien in diesem Sektor. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für Lundin Gold in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Lundin Gold ist derzeit negativ, da in den sozialen Medien hauptsächlich kritische Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Lundin Gold mit einer Rendite von 3,64% nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,67%. Aufgrund der geringen Differenz von 0,03 Prozentpunkten wird das Unternehmen derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft.