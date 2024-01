Lundin Gold Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Lundin Gold wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 63,48 liegt sie insgesamt 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 327,82 im Segment "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse von Kommentaren in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Befunde, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich konnte Lundin Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,33 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -12,8 Prozent gesunken sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,14 Prozent für Lundin Gold, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Lundin Gold in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und kein Mal das Rating "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird der Titel somit von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Auch die Analysten erwarten eine positive Entwicklung, mit einem mittleren Kursziel von 20,2 CAD, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.