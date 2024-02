Lundin Gold Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie von Lundin Gold wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In den letzten 30 Tagen wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19,75 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 25,08 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 15,79 CAD. Alles in allem erhält Lundin Gold daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt Lundin Gold mit einer Dividendenrendite von 3,46 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,62 %), was einer Differenz von 0,16 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Lundin Gold derzeit bei 56,83 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.