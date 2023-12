Lundin Gold Aktie: Interessante Aussichten?

Die Aktie von Lundin Gold bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,64 %, was 0,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in Metallen und Bergbau liegt. Die Ausschüttungspolitik wird daher als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie als "Gut" eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,2 CAD, was einem Potenzial von 19,88 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 42,06 und wird als "Neutral" eingestuft, ebenso wie der RSI25, der bei 40,41 liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt nahe dem aktuellen Schlusskurs liegen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Lundin Gold daher auf unterschiedlichen Ebenen als "Neutral" eingestuft.