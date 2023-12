Lundin Gold Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Aktienkursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Aktuell liegt der RSI der Lundin Gold bei 42,06, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 40,41 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Lundin Gold abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 20,2 CAD liegt, was einem möglichen Anstieg um 19,88 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Lundin Gold waren. Aufgrund dessen erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Lundin Gold-Aktie nahe dem aktuellen Schlusskurs liegen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.