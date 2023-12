Lundin Gold Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten 12 Monaten hat Lundin Gold eine Performance von 36,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +47,72 Prozent darstellt. Auch im "Materialien"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 47,72 Prozent gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Lundin Gold liegt derzeit bei 3,64 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Lundin Gold-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten zeigen ein durchschnittliches "Gut"-Rating und ein Kursziel von 20,2 CAD, was eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie ergibt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lundin Gold beträgt aktuell 63,48, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Lundin Gold in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.