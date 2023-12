Luna Innovations Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Luna Innovations verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,05 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" durchschnittlich um -1,72 Prozent, was bedeutet, dass Luna Innovations eine Underperformance von -18,33 Prozent verzeichnete. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 5,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Luna Innovations um 25,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Luna Innovations wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweisen. Daher wurde dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wurde. Insgesamt erhielt Luna Innovations daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Luna Innovations liegt bei 37,13, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral" für Luna Innovations.

Analysten bewerten die Aktie von Luna Innovations derzeit als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates zu Luna Innovations aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 63,04 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Luna Innovations eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.