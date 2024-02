Lumos Pharma Aktie: Das gab es noch nie!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Lumos Pharma von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lumos Pharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 60 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,7. Insgesamt wird das Wertpapier daher mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Analysten geben der Lumos Pharma-Aktie eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut". Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor. Auch das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 28 USD, was einer potenziellen Steigerung um 845,95 Prozent entspricht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Lumos Pharma durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

