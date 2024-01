Lumos Pharma Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Lumos Pharma-Aktie wird aus technischer Sicht analysiert und bewertet. Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 3,35 USD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 3,18 USD, was einem Unterschied von -5,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,24 USD, was einer Abweichung von -1,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Lumos Pharma in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Lumos Pharma diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch die aktuelle Stimmung der Anleger zeigt ein vorwiegend positives Bild, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für die Lumos Pharma-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 21,74, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Einstufung ergibt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.