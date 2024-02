Lumos Diagnostics Holdings Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Lumos Diagnostics-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an 11 Tagen ein negatives Stimmungsbarometer. Positive Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lumos Diagnostics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 0,07 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,075 AUD liegt (Unterschied +7,14 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,08 AUD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-6,25 Prozent). In diesem Fall wird die Lumos Diagnostics-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lumos Diagnostics liegt bei 80, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lumos Diagnostics-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.