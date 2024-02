Lumos Diagnostics Holdings Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) von Lumos Diagnostics liegt bei 52, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt der RSI einen Wert von 54, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Diskussionen und Kommentare zu Lumos Diagnostics waren größtenteils kritisch, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Lumos Diagnostics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 AUD lag und der letzte Schlusskurs mit 0,078 AUD um 11,43 Prozent abweicht, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs (0,08 AUD) für die letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,5 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Lumos Diagnostics-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Lumos Diagnostics daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.