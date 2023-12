Lumos Diagnostics Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Anleger-Stimmung bei Lumos Diagnostics ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lumos Diagnostics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,06 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0665 AUD) liegt deutlich darüber (Unterschied +10,83 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lumos Diagnostics-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Lumos Diagnostics liegt aktuell bei 41,38 Punkten bzw. 52,99 Punkten. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" für beide RSI-Werte. Insgesamt wird die Lumos Diagnostics-Aktie somit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Analysepunkt bewertet.