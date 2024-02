Lumos Diagnostics Holdings Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lumos Diagnostics betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 87,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI beträgt 57,38, was bedeutet, dass Lumos Diagnostics weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Lumos Diagnostics aktuell 0,07 AUD, während der tatsächliche Kurs 0,072 AUD beträgt. Dies ergibt eine Distanz von +2,86 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 bei 0,08 AUD, was einer Distanz von -10 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lumos Diagnostics ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Äußerungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lumos Diagnostics daher auf dieser Ebene ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.