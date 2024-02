LumiraDx Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lumiradx in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Diskussionen über das Unternehmen waren weder übermäßig positiv noch negativ. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und weniger diskutiert wird als normal, was zu einem schlechten Rating führt.

Die Anleger haben Lumiradx in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Lumiradx-Aktie abgegeben, wovon eine gut und eine neutral waren. Aus diesem Grund ergibt sich insgesamt eine gute Bewertung für die Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Lumiradx, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,18 USD, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial von 12400 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,0094 USD.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Wert der Lumiradx-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist einen Wert auf, der unter dem letzten Schlusskurs liegt, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Lumiradx-Aktie aufgrund der aktuellen Analyse ein schlechtes Rating, sowohl aus Sicht der Anleger-Stimmung als auch der technischen Analyse.