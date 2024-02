LumiraDx Aktie: So kann es nicht weitergehen!

In den letzten Wochen gab es beim Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz zu Lumiradx keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lumiradx daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 0,25 USD für den Schlusskurs der Lumiradx-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,0095 USD, was einem Unterschied von -96,2 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, und negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und an insgesamt acht Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten folgende Einstufungen für die Lumiradx-Aktie abgegeben: 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 1,18 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 12268,42 Prozent bedeutet. Auf Basis der Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt.