LumiraDx Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Lumiradx-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Lumiradx-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lumiradx vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, beträgt 1,18 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 12400 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,0094 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Lumiradx somit ein "Gut"-Rating gemäß dieser Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Lumiradx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Lumiradx wurde in Bezug auf die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Lumiradx weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Lumiradx-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,26 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,0094 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Lumiradx-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.