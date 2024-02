Luminar Technologies Registered (A) Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Analyse der institutionellen Analysten ergab, dass die Bewertung für die Luminar-Aktie in den letzten 12 Monaten 2 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" eingestuft wurde. Langfristig erhielt der Titel damit das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Einschätzungen der Analysten zu Luminar. Die Analysten prognostizieren anhand des aktuellen Kurses von 2,71 USD eine Entwicklung von 269 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 10 USD. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, wodurch sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Luminar-Aktie mit einem Kurs von 2,71 USD derzeit -5,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -43,31 Prozent liegt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung für die Luminar-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Luminar-Aktie auf dieser Basis als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 71,64, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 52,06 liegt und somit für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Luminar-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" angemessen bewertet wird.

Zusammenfassend ist die Aktie von Luminar bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.