Luminar Technologies Registered (A) Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Luminar erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Luminar. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 11 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 550,89 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Luminar liegt bei 61,9, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 74,14, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,22 USD für den Schlusskurs der Luminar-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,69 USD, was eine negative Abweichung von 59,95 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,37 USD) liegt mit einem Abstand von -28,69 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Luminar also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Luminar eingestellt waren. Es gab vier positive und sieben negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Luminar eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Luminar also von den Analysten eine "Gut"-Bewertung, während der RSI und die technische Analyse zu einem Rating von "Schlecht" führen. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.