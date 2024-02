Luminar Technologies Registered (A) Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die Luminar-Aktie ergibt sich ein RSI von 64 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 59,68 führt zu einer neutralen Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Luminar-Aktie auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung für Luminar ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen über Luminar haben in letzter Zeit abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Luminar-Aktie ist generell positiv, mit 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10 USD, was eine erwartete Performance von 295,26 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Luminar-Aktie daher von der Redaktion das Rating "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.