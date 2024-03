Luminar Technologies Registered (A) Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Luminar war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es fünf positive und neun negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Luminar bei 4,4 USD liegt, während die Aktie selbst bei 1,765 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -59,89 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,55 USD, was einem Abstand von -30,78 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Luminar zeigt ebenfalls ein „Schlecht“-Signal, sowohl bei einer Betrachtung über 7 Tage (Niveau von 100) als auch über 25 Tage (Niveau von 76,52).

Die langfristige Meinung der Analysten hingegen stuft die Luminar-Aktie als "Gut" ein, mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 11 USD, was eine potenzielle Performance von 523,23 Prozent darstellen würde.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" seitens der Redaktion, basierend auf der Analysteneinschätzung.