Luminar Technologies Registered (A) Aktie: Keine Angst!

Die Analysten bewerten die Aktie von Luminar auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen entfielen 2 auf "Gut", 1 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 10 USD, was einer Erwartung von 249,04 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,865 USD liegt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so ergab die Untersuchung, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Luminar zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis bei 71,67 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Luminar überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen bei 45,93, was bedeutet, dass Luminar weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass die 200-Tage-Linie der Luminar aktuell bei 5,19 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 3,01 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.