Luminar Technologies Registered (A) Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Stimmungsbild bei Luminar hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Diskussionen in den sozialen Medien, die als Grundlage für die Sentiment-Analyse dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Luminar daher eine "gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Luminar diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments. Insgesamt wird Luminar daher eine "gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers zugeschrieben.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Luminar 2 Mal mit "gut", 1 Mal mit "neutral" und 0 Mal mit "schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Luminar vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 299,2 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10 USD. Diese Entwicklung wird als "gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass Luminar überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Luminar-Wertpapier damit eine "schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

