Luminar Media Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Luminar Media wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 78,57 Punkten, was darauf hinweist, dass Luminar Media überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Luminar Media in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Luminar Media-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.018 USD (-40 Prozent Unterschied), wodurch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung resultiert. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der Charttechnik.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes und der Diskussion über Luminar Media festgestellt werden. Somit wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Luminar Media in verschiedenen Bereichen wie dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment insgesamt ein "Neutral" bzw. "Schlecht"-Rating.