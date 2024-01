Luminar Media Aktie: Alles völlig egal!

Die Luminar Media ist laut der technischen Analyse derzeit als "Schlecht" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,021 USD) um -30 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 USD zeigt eine Abweichung von +5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Luminar Media liegt bei 40,91, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Zusätzlich zeigt der RSI25 einen Wert von 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Luminar Media in dieser Kategorie also die Einstufung "Neutral".

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wird die Luminar Media als "Neutral" betrachtet. Die Diskussionsintensität ist mittel und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Luminar Media diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten.

Insgesamt erhält die Luminar Media auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.