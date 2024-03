Lumina Gold Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Lumina Gold: Analyse und Bewertung

Die Dividende von Lumina Gold liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %) als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 3,57 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Lumina Gold mit 0,54 CAD bewertet, was einer Entfernung von +22,73 Prozent vom GD200 (0,44 CAD) entspricht. Dies wird als ein positives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,47 CAD, was einem Abstand von +14,89 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Lumina Gold-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung für Lumina Gold ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten für die Lumina Gold liegt im Durchschnitt bei 1,22 CAD, was einer erwarteten Entwicklung um 125,93 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lumina Gold-Aktie zeigt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,5).

Insgesamt ergibt die Analyse eine positive Bewertung für die Lumina Gold-Aktie, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Einschätzung der Analysten und des Relative Strength Index.