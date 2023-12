Lumina Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Lumina-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lumina-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,67, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,43, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde Lumina von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lumina-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,18 HKD liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,28 HKD) deutlich darüber (Unterschied +55,56 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Gut". Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,74 Prozent), somit erhält die Lumina-Aktie auch für diesen ein "Gut"-Rating. Die Lumina-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende hat Lumina derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (10.05%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -10. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Lumina-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.