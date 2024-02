Lumi Gruppen AS Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Lumi N liegt bei 47,06, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich für die Lumi N bei 52, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Lumi N daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der Betrachtung von Aktienkursen ist es wichtig, nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger zu berücksichtigen. Unsere Analysten haben die Lumi N auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Lumi N diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Stimmung rund um Lumi N als "Neutral" eingestuft werden muss.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Lumi N wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lumi N derzeit bei 1,14 EUR, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 1,025 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,09 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1,02 EUR angenommen, was einer aktuellen Differenz von +0,49 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".