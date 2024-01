Lumi Gruppen AS Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lumi N ist neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lumi N bei 1,13 EUR liegt, was die Einstufung "Schlecht" ergibt. Der Aktienkurs schloss bei 1,045 EUR, was einem Abstand von -7,52 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz war normal und es gab kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lumi N-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und der RSI eine neutrale Bewertung für die Aktie von Lumi N ergeben.