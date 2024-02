Lumentum Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment zu Lumentum ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, an einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lumentum liegt bei 51,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,74 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lumentum daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lumentum liegt bei einem Wert von 221, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,15 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung zu Lumentum hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.