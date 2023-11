Lumentum Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten Wochen gab es bei Lumentum keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Lumentum keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Lumentum für diese Stufe daher ein "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" für Lumentum vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Lumentum. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 50,48 Prozent und ein mittleres Kursziel von 64,86 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt erhält Lumentum also von institutionellen Analysten die Bewertung "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lumentum wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt, während in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, wodurch Lumentum insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie eine Rendite von -21,41 Prozent erzielt. Dies liegt 33,48 Prozent unter dem Durchschnitt von 12,07 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 21,05 Prozent, und Lumentum liegt aktuell 42,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.