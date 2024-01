Lumentum Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Lumentum zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor eine Rendite von 0,48 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Kommunikationsausrüstung-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,82 Prozent, wobei Lumentum mit 1,3 Prozent darüber liegt. Diese Performance führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen zu Lumentum in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, da die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Langfristig betrachtet wird die Lumentum-Aktie laut Analysten eine Einschätzung von "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 4 gut, 1 neutral und 0 schlecht Bewertungen vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lumentum vor, und das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 67,6 USD, was einer potenziellen Performance von 29,9 Prozent entspricht.

Gemessen am aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 221,64 liegt Lumentum über dem Branchendurchschnitt von 46,1. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.