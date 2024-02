Lumen Technologies, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "CONNECTONE BANCORP INC.":

Die technische Analyse der Lumen-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,5 USD weicht somit um -9,09 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 1,57 USD, was einer Abweichung von -4,46 Prozent entspricht. In dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Lumen-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lumen-Aktie liegt bei 87,5, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Lumen in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Lumen-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Zudem wird das Kursziel der Analysten bei 2,5 USD angesiedelt, was einer Performance von 66,67 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.