Lumen Technologies löst Jubelsturm aus!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Lumen als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lumen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 31,98, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Lumen zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was eine "Schlecht"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was wiederum eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Lumen im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Lumen. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Für die Lumen sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, insgesamt als "Neutral" aus, da 0 Kauf, 2 Halten und 1 Verkaufen-Einstufungen vorliegen. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für die Lumen bei 4,25 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 140,11 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1,77 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Gut". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".