Die Lumen Technologies-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal ein "Gut"-Rating, 2-mal ein "Neutral"-Rating und 1-mal ein "Schlecht"-Rating für Lumen vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Lumen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 167,3 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 4,25 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Gut" durch institutionelle Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lumen derzeit bei 1,78 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,59 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -10,67 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1,49 USD angenommen, was einer Differenz von +6,71 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Lumen führt bei einem Niveau von 72,73 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,63 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet somit "Schlecht".