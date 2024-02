Lumen Technologies Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse von Lumen-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls neutrale Bewertungen für Lumen. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung für Lumen führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz eine neutrale bis schlechte Bewertung für Lumen-Aktien.