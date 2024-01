Lumen Technologies Aktie: Das liegt auf Eis

Die Lumen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,8 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,74 USD, was einem Unterschied von -3,33 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Wenn wir den 50-Tages-Durchschnitt betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (1,48 USD) über diesem Durchschnitt (+17,57 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lumen-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Lumen-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings waren in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen im Fokus, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lumen-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 60, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,97 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Meinung der Analysten liefert eine Einschätzung von "Neutral" für die Lumen-Aktie, basierend auf 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 4,25 USD, was einer potenziellen Performance von 144,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung von der Redaktion.