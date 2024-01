Lumen Technologies Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Lumen bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt. Allerdings zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Lumen einen Wert von 41,18, was ebenfalls einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,93 und bestätigt somit die "Neutral"-Einstufung.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Lumen in den letzten zwölf Monaten ist "Neutral", basierend auf 3 Analystenmeinungen, von denen 2 als neutral und 1 als schlecht eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 132,24 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Lumen-Aktie als "Neutral" bewertet, da er sich mit +1,1 Prozent in der Nähe des GD200 (1,81 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 1,44 USD, was einem Abstand von +27,08 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

Insgesamt ergibt sich für die Lumen-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.