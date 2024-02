Lumen Technologies Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Lumen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,68 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,62 USD liegt, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 1,56 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lumen-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Lumen-Aktie ist neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigten sich die Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Lumen.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Lumen zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Internet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie von Lumen bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den letzten zwölf Monaten liegen für Lumen 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung von Analysten vor, was im Schnitt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2,5 USD, was einem Potenzial von 54,32 Prozent entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Lumen-Aktie somit aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.