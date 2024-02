Lumen Technologies Aktie: Das hat Gewicht!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien verändern und verstärken. Bei Lumen wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Lumen-Aktie aufgrund einer Abweichung von -9,52 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lumen-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten beiden Wochen eine neutrale Diskussion über Lumen. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Lumen auf der Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.