Lumen Technologies Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse der Lumen-Aktie zeigt interessante Daten. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,8 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -1,64 Prozent und wird daher neutral bewertet. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,41 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+27,66 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lumen-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls Aufschluss über die Lage der Aktie. Der RSI7 liegt bei 45,71 und der RSI25 bei 36,99, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschiebung hin zum Negativen. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit und negativen Diskussionen wider, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Lumen-Aktie gesprochen wurde. In den letzten Tagen hat jedoch die negative Kommunikation zugenommen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung.