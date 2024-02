Lumen Technologies Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Lumen verzeichnet werden. Dies spiegelt sich in einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen in den sozialen Medien wider. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Meinungen der privaten Nutzer in den sozialen Medien waren in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lumen-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1,66 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 USD liegt, was einer Abweichung von -6,63 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,57 USD, nahe dem letzten Schlusskurs von 1,55 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten das Rating "Schlecht" für die Lumen-Aktie vergeben. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten sie eine Entwicklung von 61,29 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 2,5 USD. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.