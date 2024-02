Lumen Technologies Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten Wochen konnte bei Lumen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies geht aus Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt hervor. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, weshalb das Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist auf eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Lumen daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Basis des Anleger-Sentiments bilden ebenfalls Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Lumen diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Lumen auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lumen aktuell bei 1,66 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 1,54 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,23 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist dagegen neutral, da der GD50 derzeit bei 1,56 USD liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse daher "Neutral".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Lumen als "Schlecht"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 2,5 USD, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.