Lumen Technologies Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen Lumen 0 mal ein gutes Rating, 2 mal ein neutrales Rating sowie 1 mal ein schlechtes Rating vergeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher insgesamt ein "Neutral"-Rating von institutioneller Seite aus. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber die Analysten beschäftigen sich mit dem aktuellen Kurs von 1,47 USD. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 189,12 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 4,25 USD, was als positive Einschätzung angesehen wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lumen-Aktie am letzten Handelstag bei 1,47 USD lag, was einem Unterschied von -22,22 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,89 USD) entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,34 USD und der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Lumen liegt bei 51,06 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,1 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Unternehmen Lumen.