Lumen Technologies Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Maß dafür, ob ein Basiswert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Lumen-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 33,93 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Lumen.

Die Diskussionsintensität im Internet zu Lumen ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Lumen-Aktie um +1,1 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +27,08 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4,25 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Lumen-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.