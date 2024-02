Lumen Technologies Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Lumen war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Lumen-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Lumen daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lumen-Aktie laut den trendfolgenden Indikatoren derzeit mit einem "Schlecht"-Rating versehen ist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,66 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,55 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -6,63 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,57 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,27 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Lumen-Aktie.

Die Einschätzungen der Analysten für die Lumen-Aktie waren in den letzten 12 Monaten überwiegend negativ, wobei kein positives Rating vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht". Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Lumen aus dem letzten Monat. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 61,29 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 2,5 USD. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Sollten Lumen Technologies Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Lumen Technologies jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lumen Technologies-Analyse.

Lumen Technologies: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...