Lumen Technologies Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Analystenbewertung für die Lumen-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Rating von institutioneller Seite als "Schlecht" eingestuft wird. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Auf Basis des aktuellen Kurses von 1,7 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 47,06 Prozent und ein mittleres Kursziel von 2,5 USD, was als positive Entwicklung angesehen wird. Insgesamt erhalten institutionelle Analysten daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Lumen in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist und auch eine positive Rate der Stimmungsänderung verzeichnet. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Lumen-Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Für den 25-Tage-RSI ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Lumen-Aktie daher gute Bewertungen in Bezug auf Analysteneinschätzungen, Sentiment und Buzz sowie Anlegerstimmung, wobei der RSI gemischte Signale sendet.