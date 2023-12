Lumen Technologies Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Lumen in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Lumen diskutiert. Deshalb wurde die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. In Bezug auf Lumen zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Lumen war kaum spürbar, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, greifen Analysten auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Für Lumen liegt der RSI bei 33,82, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,02, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die von Analysten vorgenommene Bewertung der Lumen-Aktie ist derzeit "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lumen vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 140,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Lumen eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.