Lumen Technologies Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Aktie von Lumen in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Lumen vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lumen-Aktie derzeit um +23,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen fällt die Bewertung mit -5,46 Prozent Distanz zum GD200 "Schlecht" aus. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Lumen-Aktie liegt bei 34,04, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,64 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Im letzten Jahr wurde die Aktie von Lumen von Analysten aus Research-Abteilungen mit 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Für die kommenden Kursentwicklungen liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 4,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 145,66 Prozent entspricht. Aufgrund dessen ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Lumen.