Lumen Technologies Aktie: Ruhe bewahren!

Die Lumen-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Lumen aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 4,25 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 212,5 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,36 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lumen daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,93 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lumen-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,72 USD mit dem aktuellen Kurs (1,36 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,54 USD über dem letzten Schlusskurs (-11,69 Prozent), woraus ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lumen liegt der RSI7 aktuell bei 63,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,72 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Lumen-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Lumen war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut" rechtfertigt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.