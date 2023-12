Lumen Technologies Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Stimmung und Diskussion über die Aktie von Lumen hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anzahl der Diskussionen zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Lumen liegt bei 51,06, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen analysiert, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird daher der technische Zustand der Aktie als neutral bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, obwohl in den letzten Tagen auch positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie von Lumen mehrheitlich neutral bewertet, wobei auch eine schlechte Bewertung vergeben wurde. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs erwarten sie eine positive Entwicklung von 189,12 Prozent und ein mittleres Kursziel von 4,25 USD, was zu einer insgesamt guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.